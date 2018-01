Anno giudiziario, i dati emersi nella relazione del procuratore generale

Alla Spezia quasi mille iscritti all'albo degli avvocati.

Liguria - "Una criminalità organizzata cauta e silente, infortuni sul lavoro mortali il cui numero è ancora inaccettabilmente alto e mancanza di denunce per corruzione, concussione e usura»: sono i fenomeni criminali tratteggiati nella relazione del procuratore generale Valeria Fazio all'inaugurazione dell'anno giudiziario a Genova.



Fenomeni - "Anche lo stalking, i maltrattamenti in famiglia e gli omicidi volontari segnalano la gravità del fenomeno della violenza di genere. Si tratta - ha detto Fazio - di un fenomeno prima di tutto culturale. Gli omicidi volontari, tra luglio 2016 e giugno 2017, sono stati 9, tutti relativi a rapporti di vicinato o maturati in ambito familiare. I femminicidi sono stati tre mentre la 'ndrangheta ben presente nel territorio, appare impegnata in un programma di inserimento nel tessuto economico e di tessitura di relazioni con amministratori pubblici, la cui elezione talvolta tenta di influenzare".



I numeri. - Iscritti all’Albo genovese 3.992 avvocati e 607 praticanti; a Imperia 806,

a Savona 988, alla Spezia 987, a Massa (che fa parte del Distretto di Genova) 919 tra avvocati e praticanti. In totale 7.692 professionisti, con un lieve aumento rispetto agli anni precedenti degli iscritti all’Albo degli Avvocati, e un decremento del numero dei praticanti. Il Consiglio dell'Ordine di Genova nel 2017 ha esaminato 3.305 domande di patrocinio a spese dello Stato (delle quali 1.630 presentate da cittadini stranieri) con un aumento del 10% rispetto al 2016. Per quanto riguarda la formazione continua, l'Ordine genovese nel 2017 ha organizzato 295 corsi ed eventi formativi (231 gratuiti): con 25 mila presenze di avvocati per un totale di oltre 1.100 ore formative. Inoltre 1814 avvocati hanno seguito i corsi in e-learning per 4.725 ore di formazione. Da ricordare l’attività della Scuola Forense per la preparazione all’esame di Stato, ancora una volta organizzata insieme all’Università di Genova e alla Scuola Forense Mauro de André. L’Organismo di mediazione di Genova (è l'attività svolta da un professionista terzo e imparziale che assiste le parti in lite fino al possibile accordo) ha seguito 1.339 procedure di mediazione (300 richieste in più rispetto al 2016): un trend positivo che ha però dato risultati scarsamente significativi perché solo l'8,8% ha avuto esito positivo. Sono quasi triplicati i procedimenti di mediazione assistita. A proposito dell'attività arbitrale, l'Ordine genovese ha siglato un accordo con la Camera arbitrale di Milano e con quella della Camera di Commercio di Genova per alimentare l’attività della Camera arbitrale genovese.