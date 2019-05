Anche nel 2019 la Liguria fa incetta di Bandiere Blu

Da Fiumaretta a Framura, estremità della provincia, ecco tutte le spiagge che potranno fregiarsi del riconoscimento per tutto l'anno.

Liguria - Bandiere Blu, anche quest'anno venne il giorno. Dei 183 Comuni che hanno ottenuto il riconoscimento, otto in più contro i 175 dello scorso anno, trenta località sono liguri. In particolare, la Liguria sale a trenta località con tre nuovi ingressi (Imperia, Riva ligure e Sanremo) e guida la classifica nazionale davanti alla Toscana con 19 località, la Campania resta a 18 Bandiere. Seguono con quindici località le Marche, che perdono due Bandiere ma segnano un nuovo ingresso (Gabicce Mare). La Sardegna è presente con 14 località con la novità dell’isola di Sant’Antioco mentre la Puglia conquista una nuova località (Maruggio) e raggiunge 13 Bandiere perdendone due.



Lo Spezzino è rappresentato da cinqui siti e altrettanti comuni: da est a ovest, si parte dalla spiaggia di Fiumaretta nel Comune di Ameglia, proseguendo con la Baia Blu (Lerici), mentre nell'estremo ponente della provincia ecco la spiaggia del Ghiararo di Levanto, quelle di Bonassola, e, infine, le Fornaci di Framura, la spiaggia che si trova al confine con il Comune di Deiva Marina. Il Porto Mirabello invece è Bandiera Blu per quel che riguarda la sezione "Approdi".



I criteri di assegnazione sono tanti e non riguardano soltanto la qualità delle acque. A fare punteggio la presenza di impianti di depurazione efficaci, l'allacciamento alle fognature, la gestione dei rifiuti, le iniziative promosse dalle amministrazioni per una migliore vivibilità nel periodo estivo, la valorizzazione delle aree naturalistiche eventualmente presenti sul territorio, la cura dell’arredo urbano (piste ciclabili, zone pedonali) e delle spiagge e la possibilità di accesso al mare per tutti senza limitazioni.