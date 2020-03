Altri settanta posti letto a Sestri Ponente

Liguria - Una nuova struttura temporanea di assistenza medico-infermieristica continuativa sulle 24 ore per pazienti Covid positivi a bassa/media intensità assistenziale: sarà operativa da domani, martedì 24 marzo 2020, Sereni Orizzonti di Via Siffredi a Sestri Ponente.



Saranno a disposizione 70 posti letto, con la presenza di personale medico in forma continuativa, durante le 24 ore della giornata. Potranno accedere i pazienti Covid positivi, con sintomatologia medio-lieve: provenienti da strutture residenziali o dal domicilio che non necessitino di ricovero in ospedale; che sono in dimissione dall’ospedale e non inviabili a domicilio.

La richiesta di accesso avverrà: da parte della struttura anziani delle Asl per i pazienti provenienti dalle strutture residenziali, da parte del medico di medicina generale per i pazienti provenienti dal domicilio, da parte del medico ospedaliero curante per i pazienti in dimissione dall’ospedale.

La struttura risponde alle necessità di assistenza per pazienti paucisintomatici (con sintomi lievi) o a media intensità e nasce dalla necessità di rispondere al bisogno emergenziale di posti letto dedicati a pazienti affetti da COVID-19. L’équipe di assistenza è formata da personale messo a disposizione dalla struttura (infermieri e medici) oltre che da medici arruolati da Asl 3 e Alisa per questo scopo; presenta i requisiti strutturali e tecnologici delle strutture sociosanitarie per post-acuti e requisiti impiantistici adeguati per garantire idonee caratteristiche microclimatiche e una corretta e sicura ventilazione, sia naturale sia meccanica, degli ambienti.







Alisa ringrazia Sereni orizzonti per la velocità e l’impegno dimostrato per rendere operativa in tempi stretti la struttura, i giovani medici e tutto il personale che sarà impegnato nell’assistenza dei nostri pazienti.