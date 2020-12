Allerta meteo, il punto Arpal

Liguria - “Alle 8 è scattata l’allerta gialla per piogge diffuse e temporali sul centro Levante (zone B, C, E) mentre è in atto l’allerta arancione per neve sui versanti padani di Ponente (zona D), gialla su quelli di Levante (zona E) ed è inizia quella gialla, sempre per neve per i comuni interni del centro (zona B)”. E’ il punto della situazione fatto da Arpal che prosegue: “Le precipitazioni, al momento, interessano in particolare il Ponente e il centro della regione (fenomeni temporaleschi registrati nell’imperiese), con neve segnalata nei tratti appenninici del centro Ponente (i nivometri della rete Omirl registrano circa 5 centimetri a Monte Settepani, Ferrania, nel territorio di Cairo Montenotte e a Triora, nell’imperiese). Altrove è pioggia, debole, localmente moderata (17.2 a Mele nel genovese, 15.4 millimetri in un’ora nella notte a Rapallo). Nelle ultime 12 ore si registrano punte di 31 millimetri a Isoverde (Campomorone, Genova) e 27.4 a Rapallo (Genova). Il settore centrale divide, dal punto di vista eolico, la regione con venti più settentrionali a Ponente, più meridionali all’altezza di Genova. Alle 8.00 raffica a 130.3 a Fontana Fresca (Sori, Gen0va) 115.6 km/h a Monte Pennello, sulle alture del Ponente genovese mentre, sempre a Genova, Punta Vagno ha toccato 75.2 km/h”.

“Dal punto di vista termico – conclude -, valori diffusamente sottozero nelle zone di centro Ponente mentre i valori negativi sono più discontinui osservando la mappa delle temperature. Minima della notte, -3.9 ai 1845 metri di Poggio Fearza (Montegrosso Pian Latte, Imperia) mentre queste sono state le minime nelle stazioni di riferimento delle città capoluogo di provincia: Genova Centro Funzionale 7.6 (ma alle 6.30 segnava 12.1), Savona Istituto Nautico 4.0, Imperia Osservatorio Meteo Sismico 7.1, La Spezia 6.3.