Alla scoperta enogastronomica della Liguria, vini spezzini in cattedra

Liguria - E' stato presentato oggi il programma di eventi organizzato da Enoteca Regionale della Liguria e LabStory nell'ambito del fuori salone. Con il comune obiettivo di promuovere e raccontare al meglio il territorio ligure e le sue eccellenze, Simona Venni, consigliere delegato del comune di Genova per l'Enoteca regionale e Sara Berretta,di Lab Story Language Lab hanno studiato un percorso bilingue dedicato agli ospiti italiani e stranieri.

Quattro serate all'interno di ristoranti selezionati, in cui scoprire le eccellenze enogastronomiche liguri , conoscerne storia, profumi e caratteristiche. La serata vedrà la partecipazione dei produttori di alcune delle più prestigiose cantine del territorio associate all'Enoteca. I produttori racconteranno i loro vini, e saranno affiancati da Sara Berretta di LabStory che illustrerà anche gli abbinamenti, nei piatti e nei calici, dei vini più apprezzati della Liguria.



La docente, autrice del Corso "Le Parole del Vino" (l'inglese del vino) e del Progetto Rice Pie Goodbye - Corsi di inglese per esercenti e strutture ricettive, con la partecipazione del comico Enrique Balbontin e ora con l'intera squadra dei Pirati dei Caruggi, porta avanti un percorso di formazione, linguistica e non solo, dedicato agli operatori del settore, con l'obiettivo di accogliere al meglio i turisti che visitano il nostro territorio, e far sì che possiamo tutti valorizzare al meglio il nostro patrimonio. Sensibilità che condivide l'Enoteca Regionale della Liguria, che lavora assiduamente per far conoscere i vini di Genova e della Liguria, le storie, le terre e gli uomini dietro al vino, sostenendoli attraverso numerosissime iniziative ed eventi nel corso dell'anno.



Di seguito il programma delle serate



GIOVEDI 19 SETTEMBRE 2019

RISTORANTE CAPO SANTA CHIARA

PER INFO E PRENOTAZIONI : INFO@RISTORANTECAPOSANTACHIARA.COM

CON LA PARTECIPAZIONE DELLA CANTINA VINICOLA VISAMORIS (IMPERIA)



VENERDI 20 SETTEMBRE 2019

RISTORANTE GIOTTO THE COOK AL CAVO

PER INFO E PRENOTAZIONI : RISTORAZIONE.BRISTOLPALACE@DUETORRIHOTELS.COM

CON LA PARTECIPAZIONE DELLA CANTINA VINICOLA COOPERATIVA 5 TERRE (LA SPEZIA)



DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019

RISTORANTE THE COOK AL CAVO

PER INFO E PRENOTAZIONI : THECOOKRESTAURANT@GMAIL.COM

CON LA PARTECIPAZIONE DELLA CANTINA VINICOLA LA FELCE (LA SPEZIA)



LUNEDI 23 SETTEMBRE 2019

RISTORANTE VOLTALACARTA

PER INFO E PRENOTAZIONI : INFO@VOLTALACARTAGENOVA.IT

CON LA PARTECIPAZIONE DELLA CANTINA VINICOLA BREGANTE (GENOVA)