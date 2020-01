Alla Liguria 124mila euro per le Aree marine protette

Liguria - È stato approvato in giunta regionale, su proposta dell'assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, lo schema di convenzione interpartenariale del progetto Mpa-Engage, terzo bando del programma Interreg MED 2014-2020, che individua Regione Liguria come partner, insieme ad altri enti di Grecia, Portogallo, Albania e Spagna. "Oltre alla programmazione Interreg Italia-Francia Alcotra e Italia-Francia Marittimo la Regione Liguria ha ottenuto finanziamenti per 124 mila euro su un'altra importante programmazione che copre l’insieme del Mediterraneo, che ha l'obiettivo di gestire in maniera strategica e sostenibile le aree marine protette. Per la Liguria il sito pilota è l’Area Marina Protette di Portofino. In questo modo saranno attuati interventi per l’adattamento delle specie locali ai cambiamenti climatici e anche per mitigarne gli effetti nel Mar Mediterraneo" afferma l'assessore allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.



Il progetto Mpa-Engage, della durata di 32 mesi e che si concluderà il 30 giugno 2022, ha l’intento di sostenere e promuovere il miglioramento della conoscenza degli ecosistemi marini e delle loro interconnessioni con le attività umane di fronte all'impatto del cambiamento climatico; l'implementazione e lo sviluppo di strumenti standardizzati per il monitoraggio degli schemi, per elaborare la valutazione della vulnerabilità e definire piani di adattamento ai cambiamenti climatici nelle aree marine protette del Mediterraneo e nei settori della pesca su piccola scala e ricreativa; il coinvolgimento degli stakeholder attraverso approcci partecipativi per migliorare l'efficacia delle aree marine protette come soluzioni basate sulla natura per adattare e mitigare gli effetti del cambiamento climatico.