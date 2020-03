Alisa chiama a raccolta i privati per analizzare i tamponi

Liguria - L'Azienda Ligure Sanitaria accoglie fino alla metà della prossima settimana le manifestazioni di interesse dei laboratori privati che vogliano processare i tamponi che rivelano l'infezione da SARS-Cov-2. C'è necessità di aumentare il ritmo dei test per combattere il virus e l'encomiabile lavoro del settore pubblico non basta. L'offerta è aperta anche a strutture non accreditate presso Alisa, l'importante è che svolgano attività di laboratorio per l'esecuzione delle rilevazioni "IGG/IGM SARS-COV-2-COVID" comprensivo del ritiro dei campioni.

Con le realtà che si faranno avanti sarà sottoscritto un contratto apposito sulla base dell'offerta pervenuta, visto che non esiste un tariffario per questo tipo di attività. Gli accordi avranno validità dal 1° aprile al 30 giugno 2020 e questo dà un'idea di quanto la battaglia al contagio sarà ancora lunga e complessa. Le domande sono attese fino a giovedì 26 marzo.