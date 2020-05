Albergo dei Poveri, Sinesi: "Servizio di ristorazione nel rispetto delle norme anti-Covid"

Liguria - L'architetto Marco Sinesi, commissario straordinario di Asp Emanuele Brignole replica alle dichiarazioni e agli articoli nei quali si afferma che questa mattina si è svolto un buffet, vietato dalla normativa anti-Covid, in occasione dell'inaugurazione dei lavori all'Albergo dei Poveri.



"A causa di informazioni imprecise e tendenziose fatte circolare da terzi, corre l'obbligo di chiarire quanto segue in merito al presunto "buffet" che si sarebbe tenuto al termine dell'inaugurazione dei lavori di ristrutturazione del Corridoio degli Uomini presso l'Albergo dei Poveri in data odierna: ai fini di consentire un godibile, lecito e sicuro momento di convivialità a margine della manifestazione, ASP Emanuele Brignole ha richiesto apposito servizio ad una ditta autorizzata di catering che, conformemente alla vigente normativa, ha organizzato il rinfresco rigorosamente solo con servizio di personale dotato degli idonei DPI con stoviglie monouso e disinfettante gel ai tavoli. Come è ovvio - afferma Sinesi - non si è trattato quindi di un buffet o di un self service (modalità vietate dalla vigente normativa), ma di un servizio di ristorazione rispettoso delle norme e dei protocolli anti covid.

Spiace, eufemisticamente, che si avanzino dubbi sulla regolarità sostanziale, prima ancora che formale, della scrivente ASP e del fornitore professionale del catering, entrambi focalizzati oggi più che mai sulla sicurezza e sulla qualità, in questo difficile periodo".