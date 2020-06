Albergatori offrono vacanze in Liguria a medici e infermieri

Liguria - Un weekend di vacanza in Liguria per i medici e gli infermieri che, durante l’emergenza coronavirus, hanno raggiunto volontariamente la nostra regione da ogni parte d'Italia, rispondendo alla chiamata della Protezione civile nazionale, per dare il loro contributo alla sanità regionale. Regione Liguria e Federalberghi vogliono ringraziare anche così il personale sanitario arrivato qui in piena pandemia per assicurare un contributo fondamentale agli ospedali che stavano affrontando il momento più duro. Aderire al progetto è ancora possibile.

Ogni albergo potrà mettere a disposizione una camera per due notti, in trattamento B&B (con data di scadenza utilizzo delle due notti 31 ottobre 2020), per premiare gli operatori sanitari di altre regioni (Lombardia, Piemonte, Val d’Aosta ed Emilia-Romagna) che lavorano nei vari ospedali prestando la propria opera nella cura dei pazienti colpiti da Covid-19. La prenotazione verrà accettata solamente su disponibilità presso l’albergo scelto.

Si tratta di una sorta di vacanza-premio, in favore di questi operatori che potranno fruirne una volta che sarà terminato l’attuale periodo di emergenza sanitaria. Vuole essere un interscambio tra Regioni. I colleghi delle altre quattro

Regioni faranno altrettanto nei confronti degli operatori sanitari che stanno impegnandosi alla lotta al Covid-19 negli ospedali della Liguria. Chi fosse interessato ad aderire mettendo a disposizione una camera all'interno della propria struttura potrà mandare una mail a comunicazioni@confcommerciolaspezia.it.