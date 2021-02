Accordo fatto, prenotazioni vaccino anche nelle farmacie liguri

Liguria - Accordo fatto tra Regione, Alisa e i farmacisti liguri: da domani, giovedì 18 febbraio, sarà possibile prenotare il vaccino anti Covid-19 nelle farmacie della regione, pubbliche e private convenzionate, 600 in tutto. Questo l'annuncio dato stasera nel consueto punto stampa della Regione. Non solo: l'accordo con i farmacisti, siglato oggi, prevede anche la possibile somministrazione in punti vaccino organizzati in farmacia o in locali allestiti dalle farmacie; terzo e ulteriore punto, il supporto logistico ai medici di medicina generale: le farmacie sono infatti pronte ad accogliere nei loro frigoriferi il vaccino Astra Zeneca, che richiede temperature tra i 2 e gli 8 gradi, che potrà poi essere ritirato dai medici di medicina generale. Categoria con la quale Regione e Alisa, ha annunciato il presidente, Toti, sono in procinto di siglare, venerdì, un accordo quadro che, similmente a quanto previsto dal patto con i farmacisti, consentirà ai dottori di accogliere a loro volta le prenotazioni vaccinali (dall'inizio della prossima settimana, lunedì o martedì, ha affermato Toti). Alla conferenza stampa, esprimendo soddisfazione per l'intesa, sono intervenuti il dott. Francesco Quaglia (Commissario Alisa), la dott.ssa Elisabettta Borachia (presidente Unione ligure associazioni titolari di farmacia), il dottor Massimiliano Cattapani (coordinatore ligure Assofarm).



"Da domani mattina alle 8.30 - recita la nota diffusa dalla REgione - sarà possibile prenotare le vaccinazioni anti-Covid per gli over 80 anche attraverso il canale delle farmacie liguri che effettuano il servizio di prenotazione Cup.Per prenotare la vaccinazione sarà necessario recarsi nelle farmacie muniti di tessera sanitaria e di un numero di telefono cellulare: al cittadino verrà rilasciato un foglio riepilogativo contenente i riferimenti della prenotazione (giorno orario e luogo). Sarà possibile prenotare per conto di altri soggetti, portando con sé in farmacia la tessera sanitaria e indicando un numero di telefono cellulare. Il servizio di prenotazione sarà gratuito".