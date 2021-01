Accordo davanti al Tar: in Liguria si ritorna in classe da lunedì

Liguria - Gli studenti liguri torneranno in classe lunedì. È l'accordo trovato in udienza davanti al Tar tra Regione Liguria e genitori e studenti che avevano presentato un ricorso tramite l'avvocato Gian Maria Laurenti col quale si chiedeva la sospensiva dell'ordinanza di chiusura delle scuole.



La Regione, come riferisce l'Ansa, si è impegnata a non reiterare l'ordinanza, salvo nel caso in cui si dovesse tornare in zona rossa. La discussione nel merito del ricorso è rinviata al 10 febbraio davanti al collegio.

L'ordinanza regionale aveva rinviato a data da destinarsi il ritorno alla didattica in presenza per almeno il 50% degli studenti delle superiori. Il giudice oggi ha sentito anche il commissario straordinario di Alisa per avere un quadro sull'andamento dell'epidemia in Liguria. I comitato di genitori e studenti avevano presentato ricorsi anche in Lombardia ed Emilia Romagna dove i giudici amministrativi avevano accolto le istanze.