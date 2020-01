Liguria - Il sito di Autostrade per l'Italia comunica le prossime chiusure della rete autostradale fino alla fine di Gennaio sulla A12. Disagi più gravosi per gli automobilisti all'uscita di Sestri Levante con il casello dell'uscita "Sud" che rimarrà chiuso fino al prossimo 31 Gennaio. Di seguito riportiamo il quadro completo.



Riviera Nord – Area di Servizio Chiusa (Km 48.7 – direzione: Genova)

L’area di servizio Riviera nord e’ chiusa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 27/01/2020 al giorno 31/01/2020 per lavori



Sestri Levante – Uscita Chiusa (Km 48.7 – direzione: Genova)

L’uscita di Sestri Levante e’ chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 27/01/2020 al giorno 31/01/2020 provenendo da Livorno per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Lavagna.



Recco-Rapallo – Tratto Chiuso (Km 28.4 – direzione: Rosignano)

Tratto Chiuso tra Recco e Rapallo dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 27/01/2020 al giorno 29/01/2020 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Rapallo. Uscita consigliata provenendo da Genova: Recco.



Sant’ilario Nord – Area di Servizio Chiusa (Km 14.5 – direzione: Genova)

L’area di servizio Sant’Ilario nord e’ chiusa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 27/01/2020 al giorno 30/01/2020 per lavori



Recco-Nervi – Tratto Chiuso (Km 11.5 – direzione: Genova)

Tratto Chiuso tra Recco e Genova Nervi dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 27/01/2020 al giorno 30/01/2020 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Genova Nervi. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Recco.



Successive

Genova – Tratto Chiuso (Km 11.5 – direzione: Rosignano)

Tratto Chiuso tra Genova est e Genova Nervi dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 29/01/2020 al giorno 31/01/2020 Entrata consigliata verso Livorno: Genova Nervi. Uscita consigliata provenendo da Genova: Genova est.



Genova – Tratto Chiuso (Km 4.2 – direzione: Genova)

Tratto Chiuso tra Genova Nervi e Genova est dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 30/01/2020 al giorno 31/01/2020 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Genova est. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Genova est.



Rapallo-Recco – Tratto Chiuso (Km 22.8 – direzione: Genova)

Tratto Chiuso tra Rapallo e Recco dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 31/01/2020 al giorno 02/02/2020 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Recco. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Rapallo.



Genova – Uscita Chiusa (Km 4.2 – direzione: Rosignano)

L’uscita di Genova est e’ chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 31/01/2020 al giorno 01/02/2020 provenendo da Genova per lavori. Uscita consigliata provenendo da Genova: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.



Genova – Uscita Chiusa (Km 4.2 – direzione: Genova)

L’uscita di Genova est e’ chiusa al traffico dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 03/02/2020 al giorno 04/02/2020 provenendo da Livorno per lavori. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Genova Ovest su A7 Milano-Genova.



Recco-Nervi – Tratto Chiuso (Km 11.5 – direzione: Genova)

Tratto Chiuso tra Recco e Genova Nervi dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 03/02/2020 al giorno 04/02/2020 per lavori Entrata consigliata verso Genova: Genova Nervi. Uscita consigliata provenendo da Livorno: Recco.



Sant’ilario Nord – Area di Servizio Chiusa (Km 14.5 – direzione: Genova)

L’area di servizio Sant’Ilario nord e’ chiusa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 03/02/2020 al giorno 04/02/2020 per lavori



Genova-Recco – Tratto Chiuso (Km 22.8 – direzione: Rosignano)

Tratto Chiuso tra Genova Nervi e Recco dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 04/02/2020 al giorno 08/02/2020 per lavori Entrata consigliata verso Livorno: Recco. Uscita consigliata provenendo da Genova: Genova Nervi.



Sant’ilario Sud – Area di Servizio Chiusa (Km 14.5 – direzione: Rosignano)

L’area di servizio Sant’Ilario sud e’ chiusa dalle ore 22:00 alle ore 06:00 dal giorno 04/02/2020 al giorno 08/02/2020 per lavori