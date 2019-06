A Taggia l'ospedale si costruisce con fondi Inail

Liguria - Mentre si attendono ancora le risultanze dell'esame dei documenti della proposta di variante presentata da Pessina a Ire per modificare il sistema di realizzazione delle fondamenta del nuovo ospedale del Felettino, dall'altro lato della Liguria arriva una notizia che per gli spezzini ha dell'incredibile.

Inal costruirà, con fondi suoi, l’ospedale di Taggia, fornendo così una risposta molto importante alla sete cronica di sanità efficace ed efficiente per il territorio.



"Questa - afferma il segretario generale di Uil Liguria, Mario Ghini - è la dimostrazione che, quando c’è la volontà politica e amministrativa di pensare e agire in nome di occupazione e sviluppo dei servizi, le cose si fanno e il sistema Paese funziona. Se non dovesse andare a buon fine la costruzione del nuovo ospedale Felettino alla Spezia, auspichiamo che il modello Taggia possa davvero rappresentare una soluzione anche per il Levante Ligure che da anni attende risposte sulla sanità. Naturalmente ci auguriamo, per il Ponente ligure, tempi rapidi di realizzazione per sopperire alla persistente carenza di strutture sanitarie pubbliche nell’imperiese".