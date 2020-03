Liguria - "Ci sono eccezioni ma la gran parte dei liguri oggi si è ben comportata sguendo i nostri appelli. Non ci aspettiamo però risultati positivi nelle prossime ore, quel che stiamo facendo da mercoledì scorso se tutto andrà bene comincerà a dare i primi frutti nel prossimo fine settimana. Tre giorni di sacrifici non bastano, dobbiamo continuare e solo quando la curva del contagio inizierà a scendere allora potremo respirare". Una volta letti i numeri dopo un'altra giornata difficile che in Liguria significa sostanzialmente 90 casi di contagio in più rispetto a ieri e sei nuovi decessi, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti fa il consueto punto giornaliero della situazione: "Dal punto di vista economico il governo sta in queste ore prendendo le misure previste nel decreto legge da 25 miliardi. Le stiamo analizzando e per i commenti e i giudizi rimandiamo a domani, ma sicuramente alcune cose saranno utili per l'emergenza prettamente sanitaria, penso alla produzione di mascherine, ad esempio. A Roma si sta costruendo una catena per l'approvigionamento di mascherine chirurgiche (non le fpp 2 e fpp 3, ndr), mentre per quel che riguarda la Liguria posso dire che nei prossimi due giorni da Cina e Sardegna arriveranno dei carichi, senza dover aspettare le forniture dal governo centrale che invece ha già mandato cinque respiratori e domani ne arriveranno un'altra decina. Ci aiuteranno molto".



Toti prova a guardare avanti anche se fare previsioni è difficilissimo e molto dipenderà, come detto, dai comportamenti di ogni singolo cittadino ligure e italiano: "Non c'è nessun cittadino libero che non ha le cure di cui ha bisogno ma stiamo dotando le nostre sale di tutto quello che possiamo. Se la settimana prossima la buona sorte ci aiuta, avremo anche una catena logistica nostra che ci permetterà di avere le mascherine professionali, le tute monouso che saranno distruibuite con rigore, per ordine di importanza a partire dai soggetti che rischiano di più. Non appena questa catena logistica sarà messa in piedi, aiutata dai tanti privati che ci stanno dando una grande mano, potremo aiutare anche le altre categorie come farmacisti e medici non impiegati nei presidi ospedalieri. Per il momento dobbiamo pensare a chi è in prima linea nella guerra al coronavirus". Distanze di sicurezza, pulizia delle mani, azzeramento dei contatti: solo così la curva dei contagi può cambiare inerzia, non ci sono altre soluzioni ad un virus senza cure ad hoc e, soprattutto, senza vaccino.