"Timidi segnali positivi, vietato mollare"

Liguria - “La curva del contagio rallenta. Che non vuol dire che scende, ma che cresce meno vorticosamente dei giorni e delle settimane scorse. Una notizia positiva, se sarà confermata dal trend dei prossimi giorni”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nella consueta conferenza stampa di fine giornata, commentando i NUMERI ODIERNI. “I numeri fanno intravedere un timido, timido, timido miglioramento – ha messo in guarda il gov -. Mi raccomando, sono giorni fondamentali... se lasciassimo anche minimamente la stretta, rischieremmo di piombare in un'epidemia che diventerebbe difficilissima da gestire perché i nostri ospedali, strutture sanitarie aggiunte e sale di rianimazione sono quasi allo stremo”. Il presidente ha evidenziato il fatto che, appunto, l'emergenza potrà essere gestita se il lieve decremento di casi proseguirà, consentendo il turn over tra dimessi e nuovi pazienti – un ricambio nel quale gioco forza, mestamente, rientra anche chi purtroppo lascia il letto d'ospedale perché non ce la fa. Toti ha elogiato la sanità ligure “per lo straordinario lavoro messo in campo per garantire a tutti cure appropriate e per salvare tutte le persone che era clinicamente possibile salvare” e ha rimarcato che a livello regionale si è raggiunto un numero complessivo di 260 posti di Terapia intensiva.



“Le misure anti contagio in vigore da circa due settimane cominciano a far calare i numeri, dando un minimo di sollievo in previsione futura”, ha osservato il presidente, sempre con massima prudenza e spronando i liguri a non mollare un centimetro e a ricordarsi che “ogni malato in più oggi richiede uno sforzo straordinariamente importante alla nostra sanità”. Non sono mancati passaggi sulle mascherine - “gli aerei con i carichi a noi destinati sono sulle piste in Cina, dovrebbero partire domani, come anche dagli Usa. C'è confusione”. -, sugli screening sierologici (“Contiamo di poter partire domani su alcune categorie. Partiremo dal personale sanitario e poi li faremo agli ospiti delle Rsa") e sui tamponi (“Stanno aumentano e aumenteranno ancora grazie all'acquisto di macchinari attraverso Alisa”). “Su 612 tamponi di oggi, 256 sono positivi, percentuale inferiore a quella emersa ieri su un campione di 400 tamponi”, ha aggiunto il presidente. Dall'inizio dell'emergenza, in Liguria sono stati effettuati poco meno di 7mila tamponi.



