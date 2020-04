"Test sierologici anche per detenuti e polizia penitenziaria"

Liguria - Partiranno a breve i test sierologici su Polizia e popolazione penitenziaria della Liguria. Lo ha annunciato in serata l'assessore alla sanità Sonia Viale a margine della conferenza stampa del presidente Toti. “Si tratta – ha detto – di un segnale importante e di grande attenzione verso un luogo ristretto nel quale vivono detenuti e agenti”. Viale ha aggiunto: “Il tema delle carceri non deve essere sottovalutato, in tutta la Liguria abbiamo avuto un solo caso a Marassi e un positivo fra la Polizia penitenziaria, questo perché sono stati subito attivati tutti i dispositivi di protezione. Rispetto ad altre realtà nella nostra regione il sistema di protezione ha funzionato”. La vicepresidente della Regione ha quindi invitato la Protezione civile nazionale a riconsiderare i numeri delle unità di soccorso previste per rsa e carceri, rispettivamente con 500 unità per le prime e 1000 per i secondi.