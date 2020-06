"Seconda ondata? Siamo molto più preparati oggi"

Liguria - "Ne sento parlare come se dovesse essere uguale alla prima. Non la chiamerei ondata, ma una fase nella quale imparare a convivere meglio con il virus: siamo molto più preparati di tre mesi fa, abbiamo molti più strumenti". Così Matteo Bassetti, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova in merito all'eventualità di una seconda ondata di contagio da Covid-19 su larga scala in Italia. Il medico ha espresso la sua opinione ieri pomeriggio durante la consueta conferenza stampa per fare il punto della situazione in Liguria. "Se si ripresenteranno dei casi in autunno saremo pronti come sistema a intercettarli e curarli al meglio, e ci auguriamo che un eventuale nuovo focolaio epidemico non abbia le caratteristiche dei precedenti", ha detto.



Ad oggi in regione "le notizie continuano a essere positive: pochissimi nuovi casi, le strutture si stanno progressivamente svuotando. Alla fine di questa settimana si chiuderà un altro reparto Covid al San Martino. La Pneumologia rimane l'ultimo baluardo delle malattie infettive, che ospiterà i positivi che hanno bisogno di ricovero". Sui farmaci in sperimentazione, si difendono le proprie mosse: "Alcune scelte fatte proprio al Policlinico San Martino e poi condivise: il cortisone, che noi abbiamo utilizzato per primi, è stato sdoganato da uno studio dell'Università di Oxford su 11mila pazienti presentato ieri, che dimostra che il cortisone riduce la mortalità del 30%. Per il Remdesivir è stato dimostrato, su uno studio pubblicato su Nature pochi giorni fa, che riduce significativamente la progressione verso la polmonite nel macaco, un ulteriore risultato che si somma ad altri studi che hanno già indicato chiaramente l'utilità del farmaco: e a Genova siamo stati tra i primi a lanciarlo e a chiedere ad Aifa di poterlo utlizzare. Anche per il Tocillizumab, farmaco sul quale abbiamo creduto fin dall'inizio, continua a ricevere importanti conferme dalla comunità scientifica".