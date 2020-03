"Se siete arrivati dalla zona arancione, state a casa"

Liguria - "Tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Liguria dalle ore 00:00 del 24 febbraio 2020, e non vi siano residenti, provenienti dai territori della Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro-Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Novara, Venezia, Asti, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli e Alessandria, i cui spostamenti verso il territorio ligure e dal territorio ligure non siano motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità o da motivi di salute hanno l'obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'art. 1, lett. a), b) e c) del D.P.C.M. 8 marzo 2020". Questa l'ordinanza emessa dalla Regione Liguria in queste ore per mitigare l'impatto dell'esodo di persone dalle aree della cosiddetta "zona arancione" che si sono riversate in Liguria nelle ultime due settimane.



Gli ospiti arrivati dalle zone di contagio "hanno l'obbligo di segnalare, a partire dalle ore 14,00 del 9 marzo 2020, la propria presenza in Liguria ed il relativo domicilio alla casella di posta elettronica sonoinliguria@regione.liguria.it, ovvero di darne comunicazione ai numeri telefonici 0105485767 e 0105488679 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle 14,00 alle 16,00". Ma c'è di più: "Ai titolari delle strutture turistico ricettive e ai proprietari/detentori di appartamenti ammobiliati ad uso turistico della Regione Liguria è fatto divieto di ospitare soggetti nei confronti dei quali si applichino le limitazioni di cui al punto 1 della presente Ordinanza, che richiama l'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020". Ovvero, alberghi off limits per gli arrivi dalla "zona arancione".