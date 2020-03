"Scuole chiuse, gli istituti devono potersi attrezzare e lavorare in sicurezza"

Liguria - Permettere alle scuole di mettersi in pari nel rispetto del protocollo nazionale per il moniraggio e il controllo del coronavirus. Limitare i potenziali contagi. Uniformare la situazione in Liguria e in Piemonte. Queste le motivazioni che hanno spinto la Regione Liguria a prorogare la chiusura delle scuole per tutta la settimana. Le lezioni riprenderanno ufficialmente il 9 marzo.

Lo ha sottolineato il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti nel corso del punto stampa della sera per gli aggiornamenti sull’andamento e gli effetti del coronavirus in Liguria.

“Abbiamo prorogato di altre tre giorni per permettere alle scuole di attrezzarsi a dovere sulle disposizioni normative - ha detto Toti - . Occorre passare le informazioni giuste. La prima ragione di questo provvedimento è dovuta all’analisi sull’interscambio tra gli studenti di Savona e di quelli Imperiese e del Piemonte i rischi potevano essere troppo elevati. La seconda ragione è legata al garantire, l’omogeneità d’azione per tutta la regione e anche con il Piemonte. Il terzo motivo è legato al fatto che con altri quattro giorni a disposizione tutte le scuole potranno applicare i dispositivi stabiliti dal decreto. Nel decreto nazionale le nostre scuole, esclusa Savona, avrebbero già potuto ricominciare. E’ una precauzione in più che ci siamo sentiti di prendere, ma non andrà oltre questa settimana per non mettere in crisi il sistema scolastico. Se il quadro dovesse cambiare prenderemo altre decisioni”.



L’assessore alla Formazione Ilaria Cavo ha spiegato: “Questa mattina ho incontrato il mondo della scuola, i quattro provveditori liguri, i rappresentanti della formazione professionale. La maggioranza della scuola non è preparata con gli igienizzanti ma tutti gli istituti si sono stanno attrezzando. Le richieste delle scuole sono state prese in carico dal Ministero anche con un impegno finanziario".



Il quadro epidemiologico: oggi cinque tamponi sono risultati negativi, quattordici sono in corso di valutzione. Altri 11 in elaborazione e i risultati arriveranno in serata. Cinque persone sono state dimesse. Nel corso della riunione sono stati ricordati anche i decessi avvenuti tra ieri oggi: persone che avevano alle spalle un particolare e delicato quadro clinico.

L’assessore alla Sanità Sonia Viale ha aggiunto: “I casi positivi sono 23 e registriamo il decesso della signora al San Martino. Come noto arrivava da Castilgione D’Adda e la turista del Lodigiano. Sono 466 le persone in sorveglianza attiva, il dato più significativo rimane in Asl2. Alla luce del nuovo decreto verrà assunto nuovo personale. L’azione di contenimento sta dando i suoi frutti. Ieri abbiamo incontrato i sindacati e il rapporto è improntato sulla critica costruttiva. Nei front office sono arrivate le protezioni".



L’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone ha spiegato: “Ieri e oggi sono state giornate di intenso lavoro. Abbiamo accompagnato a casa 60 persone. Altre 63 partiranno nelle prossime ore. Per altre sei persone del Piemonte stiamo aspettando i tamponi. Questo chiude il quadro. Questa mattina abbiamo accompagnato altre otto persone che erano in sorveglianza attiva. Erano arrivati un giorno prima dell’ordinanza. Abbiamo concluso tutti gli accompagnamenti e rimaniamo attivi per il comparto sanitario”.



I numeri in breve



Soggetti in sorveglianza attiva in Liguria al 03/03/2020



Asl 1: 27

Asl 2: 249

Asl 3: 56

Asl 4: 42

Asl 5: 92



Totale 466



Tamponi positivi Liguria: 23

Ospedalizzati:



Sanremo: 2

Albenga: 2

Savona: 2

San Martino: 8

Spezia: 1



8 al domicilio



Tamponi in corso: 11 in lavorazione, 14 in totale (compresi 3 in arrivo )