RossoBelin, aiutiamo il Gaslini con una linea rossa

Liguria - Lo spezzino Nicolò Camaiora, artista e ideatore della linea Belin Concept, si lancia in una nuova e bellissima avventura per aiutare l’ospedale pediatrico "Giannina Gaslini" di Genova, dando vita al progetto “RossoBelin” insieme a Gianni Vai e Giacomo Croxatto.



Tutto si sviluppa intorno all’idea di unire le eccellenze territoriali, sotto un unico progetto, per poter vendere i prodotti dedicati e ricavarne la raccolta fondi da dedicare all’ospedale Genovese.



Il progetto dunque, nasce da qui, da queste parole.

"Siamo fermamente convinti che un messaggio, debba nascere da un sentimento, più che da motivazioni commerciali.

Quando si comunica un vissuto, la profondità è tale che può arrivare a chiunque.

Il progetto che stiamo per presentavi è nato proprio da questo tipo di esigenze, personali.

L’anno scorso abbiamo conosciuto i bambini della neuropsichiatria infantile del Gaslini.

A distanza di tempo non abbiamo dimenticato quei bambini, e abbiamo deciso di ideare questo progetto, un progetto, dedicato proprio a loro!

Una comunità di aziende liguri dedita a raccogliere fondi per la ricerca contro una malattia rara; la narcolessia infantile.

L’unione fra queste eccellenze del territorio è una una linea rossa andrà a posizionarsi su diversi prodotti.

Una linea rossa.

Una semplicissima linea rossa.

Rossa come l’amore.

Rossa Pantone 186, il rosso della bandiera di San Giorgio, la nostra bandiera regionale.

Rossa come la passione che ci unisce in questa iniziativa.

Sogniamo, nel nostro piccolo, di regalare un sorriso a chi ne ha più bisogno.

Speriamo di riuscirci. “



Se volete capire come poterli aiutare andare a visitare la loro pagina Facebook per tenerVi informati https://www.facebook.com/belinconcept/ degli eventi in programma nei prossimi mesi!



Belin!