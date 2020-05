"Ripartire con regole certe, sicure e applicabili, inizia nuova fase per il Paese"

Liguria - “Da domani si potrà fare tutto quello che si faceva prima ma richiamandosi sempre alle norme di prudenza perché il male è ancora con noi e non smetteremo di monitorarlo”. Così il presidente della Regione Giovanni Toti all'indomani dell'attesa fine del lockdown che sarà sancita dalla firma del Premier Conte sul decreto e da quella successiva del governatore sull'ordinanza che di fatto riaprirà alla libera circolazione senza autocertificazioni nel territorio regionale.



“Abbiamo lavorato tutta la notte – ha detto Toti – e firmerò appena arriverà il decreto del Consiglio dei ministri che da domani aprirà una nuova fase per il Paese. Fino alle 4 di questa mattina il premier è stato con noi al centro di un franco e costruttivo confronto e speriamo che nel decreto finale non manchino alcune parti importanti dell'accordo politico che abbiamo raggiunto. Si tratta – ha aggiunto Toti – di un tema caro a tutti perché chiediamo con forza che si possa riaprire con regole che consentano di far ripartire l'economia secondo regole certe, sicure, applicabili e sostenibili. Ci vuole chiarezza per tutti gli operatori economici. Le Regioni continuano ad avere uno spirito costruttivo ma temo che vi sia un male endemico come in certi posti la malaria: quando qualcuno prova a semplificare le regole c'è sempre qualcuno che rifugge da una responsabilità che sarebbe propria. È stato fatto un lavoro gigantesco – ha concluso – per ricondurre tutto a qualcoda che sia applicabile per chi domani riaprirà”.



Da domani quindi sarà consentita la libera circolazione di tutti i cittadini sul territorio regionale senza bisogno di autocertificazioni. Riapriranno parchi, ville e giardini pubblici; luoghi di cultura come musei, archivi e biblioteche; tutte le attività che offrono somministrazione di cibi e bevande; parrucchieri, barbieri, centri estetici e tatuatori; stabilimenti balneari (per le spiagge libere nei primi giorni decideranno i sindaci); strutture ricettive anche all'aperto; mercati e fiere; uffici pubblici e tirocini extra curriculari. Per le scuole guida bisognerà attendere il 20 maggio. “Tutti - ha osservato Toti – riapriranno sulla base di regole chiare e precise avendo una traccia esatta”. Per uscire dai confini regionali e nazionali bisognerà invece attendere il 3 maggio.