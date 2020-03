"Ricoverati? Persone che non hanno rispettato misure anti contagio"

Lo afferma il professor Bassetti in conferenza stampa. Ma ci sono dati positivi: "In Liguria la più alta percentuale di guariti del Nord".

Liguria - “In Liguria la mortalità complessivamente è bassa anche se pesantemente influenzata da due fattori: età media molto alta dei pazienti e aver avuto come primo impatto un'epidemia arrivata direttamente dalla Lombardia”. Così il professor Matteo Bassetti, direttore di Malattie infettive al San Martino di Genova, intervenuto come sempre nella conferenza stampa di fine giornata organizzata dalla Regione (QUI le parole del presidente Toti). “Un dato molto importante – ha proseguito Bassetti – è che abbiamo la percentuale di guariti migliore di tutte le altre regioni del Nord. Forse le dimissioni rapide sono state un buon viatico”.



Ma attenzione, “c'è ancora troppa gente in giro”, ha messo in guardia il direttore. “Ci accorgiamo – ha proseguito – che le persone ricoverate non hanno seguito le procedure che governo e Regione hanno chiesto di rispettare. C'è chi ci ha detto che il sabato precedente aveva fatto una cena con sei persone, chi si era andato a bere un bicchiere dopo cena. Non va bene così, o remiamo tutti dalla stessa parte o conteremo nuovi contagi aumentando le difficoltà”.