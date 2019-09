"Potenziare la campagna informativa sul controllo degli impianti e climatizzazione"

Liguria - Il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno, presentato da Alessandro Puggioni e Paolo Ardenti (Lega Nord Liguria-Salvini) e sottoscritto da tutti i gruppi, che impegna la giunta a farsi portavoce per il potenziamento della campagna informativa per il controllo degli impianti termici soprattutto per quanti, soprattutto gli anziani, non hanno strumenti informatici e per altre iniziative idonee, sempre presso i competenti organi della Città Metropolitana di Genova, in modo da favorire la maggiore conoscibilità degli obblighi di controllo degli impianti termici da parte dei cittadini.