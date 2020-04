"Pasqua, niente seconde case e pic nic". Venerdì si parte con le mascherine

Liguria - Sala stampa della Regione fisicamente riaperta ai giornalista stasera per la consueta conferenza stampa per fare il punto sui numeri e la gestione della pandemia da Covid-19. “Fare i giornalisti senza confronto diretto, lo so bene, è difficile – ha detto il presidente e collega Giovanni Toti -, quindi abbiamo deciso di riaprire, naturalmente nel pieno rispetto di tutte le misure anti contagio”. Guardando ai numeri il gov ha detto che “le curve di stress di terapie intensive e cure intermedie stanno rispettando il percorso atteso. I posti letto in ospedale sono assolutamente sufficienti e le terapie intensive sono ben sotto la soglia di duecento posti, che è la disponibilità del sistema sanitario ligure”.



Sguardo già al fine settimana di Pasqua. “La gente – ha tuonato il presidente - deve sapere che le misure anti contagio sono ancora in vigore. È quindi assolutamente vietato e illegale – nel caso qualche sconsiderato ci stia pensando – muoversi da casa se non per necessità. Le seconde case devono rimanere chiuse! Nessuno deve muoversi da Lombardia, Piemonte o anche da Genova per andare a passare Pasqua nella seconda casa, non si può fare! Ed è vietato anche muoversi per fare pranzi in famiglia o pic nic. Dal rispetto delle regole dipendono le capacità di cura della nostra sanità e la possibilità che i dati proseguano il loro lieve miglioramento. Invito i liguri a collaborare”. E domani Toti avrà una riunione con i prefetti liguri in modo da ragionare su stringenti modalità di controllo in vista del weekend pasquale.



Il presidente ha infine parlato della distribuzione delle mascherine chirurgiche da parte della Regione: “Ci sono due opzioni: o distribuzione porta a porta, ma ci vuole diverso tempo, probabilmente oltre dieci giorni; oppure scegliere numerosi punti di distribuzione quali Protezione civile, sindaci, farmacie, edicole e tabacchi, e qui è importantissimo il senso di responsabilità da parte dei cittadini che andranno a rifornirsi. Quantità? Modalità? A chi rivolgersi? Ci stiamo lavorando, lo renderemo noto con ogni probabilità giovedì per poi partire con la distribuzione a partire da venerdì”. In ogni caso, ha anticipato il gov, il sistema sarà in qualche misura ibrido, visto che una parte parte sicuro sarà recapitata a domicilio.

Si tratterà, come spiegato dall'assessore Giacomo Giampedrone, di "un milione di confezioni contenenti due mascherine. Ne consegneremo 500mila entro Pasqua e l'altra metà dopo, entro mercoledì o giovedì della prossima settimana. Ma ricordiamo: la mascherina non è uno strumento che, indossato, consente di fare quello che si vuole". L'ex sindaco di Ameglia ha infine annunciato la prosecuzione, dalla prossima settimana, degli invii di migliaia di mascherine (circa 100mila tra chirurgiche e Ffp2) anche ai Comuni per garantire lo svolgimento dei servizi essenziali.



N.R.