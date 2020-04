"Oltre 7mila test sierologici sul personale sanitario: negatività oltre il 96 per cento"

Liguria - "I test sierologici sui sanitari sono cresciuti a oltre 7mila, con una percentuale di negativi che supera il 96 per cento, segnale che sono stati rispettati i percorsi di profilassi e sicurezza nei nostri ospedali. Per quanto riguarda il tasso di mortalità medio, la Liguria non evidenzia un dato più alto delle medie di altri territori o di quella nazionale. Siamo anzi ben al di sotto di regioni come Lombardia ed Emilia-Romagna. E di certo questo è anche merito del personale sanitario, come dimostra il fatto che calano i ricoveri in Terapia intensiva". Lo ha dichiarato nel punto stampa quotidiano il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, dopo la canonica lettura dei dati liguri (leggi qui).



L'assessore regionale alla Salute, Sonia Viale ha spiegato le novità in fatto di prescrizione di farmaci anti Covid-19 (leggi qui) e ha affrontato il tema dei contagi nelle Rsa liguri.

"Ci sono circa 12mila ospiti nelle Rsa della nostra regione. C'è una sostanziale tenuta con alcuni punti di crisi in cui stiamo operando con le nostre Asl e direzioni sanitarie per mantenere in sicurezza la situazione. Per questo abbiamo chiesto un rafforzamento tramite la Protezione civile nazionale e da domani avremo 13 medici volontari da destinare alle Rsa. Mi auguro ci possa essere presto un ulteriore rafforzamento per i profili di infermieri e Oss. Ma rivolgo anche un appello a quanti hanno frequentato le mille ore di corso per diventare Oss e che, pur non avendo sostenuto l'esame, possono essere assunte dalle Rsa. Qualche adesione a questa possibilità, deliberata dalla Regione il primo aprile, c'è stata in Asl 5, ma non in Asl 1, dove c'è molto bisogno".



Il collega di giunta, Giacomo Giampedrone, titolare della delega alla Protezione civile si è concentrato sulla distribuzione delle mascherine.

"Sono stati giorni di duro lavoro per far arrivare e distribuire alle aziende, ai sanitari e alla popolazione oltre due milioni di dispositivi di protezione. Ringrazio i sindaci e Anci per la disponibilità nella distribuzione nei comuni al di sotto dei duemila abitanti, mentre per quelli più grandi il nostro grazie va a Poste che ha siglato un accordo gratuito con la Regione. Questa distribuzione avverrà su più giorni, ci vorrà pazienza. Il piano si concluderà tra il 22 e il 23 di aprile e prevede il coinvolgimento di oltre un milione di pezzi. Inoltre siamo già in preparazione di altre 500mila/milione di mascherine che saranno messe in distribuzione con codice fiscale in edicole e farmacie in un secondo momento", ha concluso Giampedrone.



(foto: repertorio)