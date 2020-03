"Ok scuole chiuse, ma subito aiuti per i figli a casa"

Liguria - "La scelta che trapela da Palazzo Chigi sulla chiusura delle scuole fino a metà marzo ci vede concordi, ci sembra l'unica possibile e conferma che la nostra linea della prudenza era giusta: tenere chiuse le scuole in tutta la Liguria, nonostante questo non fosse previsto dal decreto del Governo, adottato il primo marzo, è stata una scelta corretta e lungimirante". Nell'attesa che da Roma arrivi l'ufficialità del nuovo decreto sul coronavirus, il presidente ligure Giovanni Toti, parla di come si dovrebbe fronteggiare questo ulteriore periodo di blocco. A cominciare, naturalmente, dalle famiglie: "Continueremo a tutelare la salute dei nostri cittadini con decisione e senza tentennamenti. Già oggi chiederò all'esecutivo aiuti per le famiglie che inevitabilmente subiranno disagi per questa decisione e per tutti i lavoratori non garantiti chiederemo misure di sostegno al reddito. Non molliamo!".



Intanto la Direzione Sanitaria dell’Ospedale Policlinico San Martino ha reso noto il nuovo bollettino ufficiale, emesso dopo la mattinata odierna. Dei quattro pazienti ricoverati presso il reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Policlinico San Martino: tre sono in buone condizioni generali di salute e una in discrete condizioni generali di salute. I tre pazienti invece ricoverati presso il reparto di Rianimazione dell’Ospedale Policlinico San Martino in assistenza ventilatoria invasiva risultano, rispetto a ieri, stabili nella loro gravità. I due pazienti ricoverati all’Ospedale di Sanremo sono in buone condizioni generali di salute, di cui uno in dimissione oggi. Sia i due pazienti ricoverati ad Albenga che altrettanti ricoverati a Savona risultano in buone condizioni generali di salute, infine il paziente ricoverato presso l’Ospedale Sant'Andrea della Spezia è in ottime condizioni generali di salute.