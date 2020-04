"Oggi consegnate 100mila mascherine, si va avanti sino alla prossima settimana"

Liguria - "Ci avviciniamo ai 1.500 tamponi al giorno, che è un valore buono per una regione con una popolazione come quella della Liguria. Pochi minuti fa ho firmato un'ordinanza che sostituisce il decreto presidenziale di ieri e che specifica maggiormente quali sono le categorie dell'edilizia consentita e che spiega che per l'attività di cura di orti e animali è consentito lo spostamento se il terreno è all'interno del comune di residenza o al massimo in quello limitrofo". Lo ha chiarito il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel corso della quotidiana conferenza stampa di aggiornamento dell'andamento dell'emergenza coronavirus.

"Le piccole aperture decise dopo l'interlocuzione con le categorie coinvolte significa che chiediamo a tutti una maggiore attenzione e responsabilità nell'uso dei Dpi, nella distanza sociale e nel restare a casa. Con Alisa - ha proseguito Toti - valuteremo nelle prossime settimane i protocolli per ritornare con la massima sicurezza verso la normalità".



L'assessore alla Salute, Sonia Viale, ha spiegato cosa sta facendo la task force regionale per affrontare le criticità registrate nel 40 per cento delle Rsa liguri: "Ieri abbiamo ricevuto la mappatura realizzata dal team di esperti e domani avremo un ulteriore input a supporto per capire cosa non è stato fatto e cosa possa essere migliorato. Abbiamo annunciato che faremo 20mila test sierologici e oggi siamo arrivati circa alla metà. I primi risultati ci dicono che su oltre 2mila test ai quali sono stati sottoposti gli ospiti delle strutture l'86 per cento non ha avuto contatto col virus, mentre per quanto riguarda il personale su oltre 1.600 il 91 per cento non è stato a contatto del virus".



Ha chiuso gli interventi l'assessore alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone: "Sono state consegnate oggi 100mila mascherine, andremo avanti sino al raggiungimento dei due milioni. Dalla prossima settimana un ulteriore milione sarà a disposizione nelle edicole e nelle farmacie. Tre milioni di mascherine totali che sono un segnale di attenzione per i cittadini, il mondo produttivo e soprattutto il mondo sanitario", ha concluso.