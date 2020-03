Liguria - Non telefonare al Nue 112 per semplici informazioni. Sembra così facile come richiesta eppure alla gente non riesce ad entrare in testa. Viceversa ha senso chiamare il numero unico in presenza di sintomi come febbre, tosse e difficoltà respiratorie. Per informazioni sui decreti governativi e sul Coronavirus è invece disponibile il numero 1500 del Ministero della Salute. "Richiamiamo tutti a un senso di responsabilità e telefonare al NUE 112 solo in caso di necessità o in presenza di sintomi. Tutte le richieste di informazione - che competono al 1500 gestito a livello nazionale - rischiano di rallentare i tempi di risposta del 112 a scapito di chi ha davvero bisogno".