"Non stiamo scegliendo chi curare, i posti letto ci sono"

Liguria - Sono parole intrise della consapevolezza di essere forse nel momento peggiore dall'inizio di epidemia, ma anche della speranza di uscirne presto, quelle pronunciate questa sera dal presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel corso del consueto appuntamento per fare il punto delle giornata nella lotto al Covid-19 (leggi qui).



"L'incidenza dei nuovi contagi rispetto ai tamponi eseguiti è inferiore a un terzo: oggi su 923 test ne sono risultati positivi 226. Per quanto riguarda i test sierologici - ha proseguito Toti - sono in corso sul personale sanitario e da domani verranno effettuati sugli ospiti delle Rsa e poi ai donatori di sangue. Siamo arrivati al plateau della curva e speriamo di poter assistere presto alla discesa, per fare respirare i nostri ospedali. Ancora oggi, infatti, la situazione della nostra sanità è di difficoltà. Però, in fatto di posti letto in Terapia intensiva, c'è ancora disponibilità. Le Rianimazioni sono gestite in modo centralizzato: non date ascolto a chi dice che in Liguria stiamo scegliendo chi curare. Se non viene stabilito il ricovero in Terapia intensiva, la scelta dipende dalle scelte dei medici, non dalla politica".



L'assessore alla Salute, Sonia Viale, ha posto l'accento sul lavoro di squadra che la Liguria sta mettendo in campo e ha annunciato interventi nel sistema delle cure territoriali, riconosciuto come una criticità in questo momento in cui moltissime persone sono in sorveglianza domiciliare.

Infine l'assessore alla Protezione civile, Giacomo Giampedrone, ha spiegato che da "domani arriveranno le prime mascherine reperite da Regione Liguria in Cina: sarà una settimana impegnativa, ma riusciremo a mettere in linea la sanità ligure in fatto di dispositivi di protezione e poi consegneremo il materiale alla Protezione civile e ai sindaci".