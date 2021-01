"Liguria in zona gialla dalla notte fra domenica e lunedì"

Liguria - “La Liguria come da noi ampiamente auspicato tornerà in zona gialla a partire dalle 00.00 di domenica notte, dalla notte fra domenica e lunedì, questo perché ordinanza che ci metteva in arancione scade il 31 gennaio. L'ordinanza non verrà rinnovata, lo ha annunciato il ministro Speranza con cui siamo stati in riunione".

“L’ordinanza del ministro – spiega Toti - scade il 31 gennaio, nella notte tra domenica e lunedì e non verrà rinnovata. Il lavoro delle Regioni ha evitato che si applicasse una interpretazione del decreto che avrebbe previsto una ulteriore settimana di zona arancione per la Liguria”.

“Sono molto contento che la ragionevolezza abbia prevalso sia a livello politico che nelle cabine di regia tecniche – ha commentato il presidente della Liguria Toti – le regioni hanno fatto sentire le proprie ragioni portando dati positivi. Siamo contenti che da lunedì bar, ristoranti e altre attività possano tornare finalmente a fare il loro lavoro e speriamo che ora il Covid ci consenta di farlo per un tempo abbastanza lungo. Questo dipenderà anche dal rispetto delle norme e delle precauzioni”.