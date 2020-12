"Lavoriamo senza sosta per iniziare vaccinazione da metà gennaio"

Liguria - “L'Italia rinasce con un fiore” è lo slogan scelto per la campagna di vaccinazione anti Covid presentata questa mattina a Roma dal Commissario straordinario per l'emergenza Domenico Arcuri e dall'architetto Stefano Boeri che ha curato la campagna che avrà come simbolo una primula, scelta per esprimere forza, speranza e rinascita.

“L'immagine dei fiori ci lascia ancora più convinti che la luce in fondo al tunnel cominci ad intravvedersi – ha detto Arcuri – in questi giorni stiamo lavorando tutti insieme senza sosta per garantire l'inizio della vaccinazione di massa. Abbiamo condiviso modalità di ricezione e somministrazione dei vaccini, speriamo che da metà gennaio possano essere somministrati al primo milione e ottocentomila italiani. Ci saranno trecento punti di somministrazione all'inizio – ha aggiunto – e 1500 nella fase di massa”. Punti che come spiegato da Boeri avranno la forma di un fiore, moduli facilmente smontabili e riassemblabili “energicamente autosufficienti e realizzati con materiali naturali come legno e tessuti. L'idea – ha concluso – è che il sistema di padiglioni diventi un simbolo di un Paese che è stato il primo dell'Occidente ad essere stato colpito dalla pandemia. La primula sarà segno di fiducia, speranza e rinascita”.