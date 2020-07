"Lavoratori della sanità vanno sempre sostenuti anche con gestione accorta"

Liguria - "Non sono eroi con super poteri ma donne e uomini che hanno studiato, si sono applicati e con grande abnegazione hanno tenuto testa al Covid 19 come hanno sempre fatto di fronte alle difficoltà di un comparto difficile". Così Carlo Benevento, segretario generale Uil Fpl Liguria in merito al riconoscimento ai lavoratori della sanità.

"È una grande mole di lavoro quella che tiene impegnati ogni giorno e tutto l'anno gli operatori della sanità ligure ai quali oggi, più che il riconoscimento economico, interessa essere tenuti in considerazione dalle istituzioni sempre, soprattutto quando devono far fronte alla salute e alla sicurezza dei pazienti con i pochi mezzi a disposizione. Oggi è stata una giornata importante, certamente ringraziamo la Regione, alla quale però chiediamo di tenere accesi i fari sulla sanità pubblica che non può permettersi di scadere in qualità perché deve essere al servizio dei cittadini, soprattutto quelli più svantaggiati che non possono rivolgersi altrove. Si tratta di civiltà, di equità, di speranza. Non trasformiamo il diritto alla sanità e a un lavoro in sicurezza in banali passerelle, chiediamo alle istituzioni di essere concrete perché le difficoltà sono sempre dietro l'angolo. A sostenere questo difficile comparto, lo hanno dimostrato i lavoratori, non sono solo le risorse economiche che spesso scarseggiano, ma la tenacia e la responsabilità che gli operatori hanno sentito di mettere a disposizione della collettività nella dura lotta al Covid e non solo. Ricordiamoci che i lavoratori della sanità pubblica e privata hanno dimostrato una volta di più quanto contino preparazione e impegno, le istituzioni dovranno necessariamente sostenerli con una gestione accorta, per cittadini e operatori, che non lasci indietro nessuno".