"La Liguria in emergenza Covid consente la caccia al capriolo"

Liguria - 2Ma che c’entra la caccia con la carabina a daini e caprioli con la “fase 2” dell’emergenza Covid-19". E’ quanto si domanda la LAC, Lega Abolizione Caccia. Il gruppo sostiene che nelle pieghe delle recentissime ordinanze regionali liguri vi sia :"La liberalizzazione, in spregio alle regole di contenimento delle forme di mobilità , aggregative e all’ultimo Dpcm governativo, di attività come addestramento dei cani da caccia, la “caccia di selezione” ai cervidi quindi daini e caprioli, la pesca “sportiva” in mare e nelle acque interne".



Per la Lac: "Si approfitta dell'occasione , come nel caso dell’ordinanza del 3 maggio 2020, per infilare alla chetichella in provvedimenti a sfondo economico anche palesi marchette elettorali per soddisfare piccoli egoismi e clientele. C’è in tutto questo una assoluta mancanza di senso delle priorità, di decoro istituzionale e soprattutto di rispetto della cornice delle disposizioni statali".

"L’auspicio del mondo ambientalista - conclude la nota - è che il Ministro per gli Affari Regionali ,Boccia, provveda a impugnare" i provvedimenti.