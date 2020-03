"La Liguria attende la discesa decisa dei contagi nei prossimi giorni"

Liguria - "Siamo in fase di riduzione dell'aumento dei contagi. Siamo nel plateau, nel picco più alto, e ci aspettiamo nei prossimi giorni una decisa discesa". Ha esordito così, lanciando un messaggio di ottimismo, il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, nel corso della quotidiana conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza coronavirus sul territorio.

"Crescono gli ospedalizzati - ha proseguito - e le persone curate a casa e sono 175 i pazienti in Terapia intensiva. Questo denota che i ricoveri in Rianimazione continuano a crescere di giorno in giorno: come avevamo detto ne abbiamo ancora a disposizione, non siano ancora arrivati alla soglia".

La settimana si è aperta con l'arrivo di una prima parte delle mascherine reperite dalla Regione stessa, insieme ad altre provenienti dalla Protezione civile nazionale: "Oggi ne abbiamo distribuite 27mila alle Asl della Liguria e alle Rsa. Ora la vera emergenza per i prossimi giorni sono i camici monouso: ne stiamo cercando, ma non è semplice".

Toti ha poi confermato l'avvio nelle scorse ore dei test sierologici sul personale sanitario. "Da domani andremo nelle Rsa per effettuarli al personale e agli ospiti e poi proseguiremo con un campione selezionato di donatori di sangue per comprendere meglio la distribuzione del virus nella nostra popolazione".

Il presidente della Regione ha poi sottolineato come la diminuzione dei tamponi positivi sia abbastanza costante negli ultimi giorni: "La fase più acuta sembra alle spalle. Ma è ancora presto per abbandonare le misure di restrizione: domani ci sarà una riunione tra le Regioni e il governo e sembra ormai scontato che si andrà avanti con il distanziamento sociale anche nelle prime settimane di aprile".



Dopo aver ricordato la scadenza della call rivolta agli albergatori liguri per offrire un alloggio al personale delle case di riposo e aver ringraziato l'Ordine ligure degli psicologi per le iniziative a sostegno della popolazione, l'assessore alla Salute, Sonia Viale è andata a parlare della Medicina territoriale, un tema sul quale non sono mancate le critiche e le polemiche politiche negli ultimi giorni. "Abbiamo corso per quanto possibile e non abbiamo lasciato indietro nessun problema. La vera criticità, per quanto riguarda l'assistenza territoriale, era la carenza di Dpi".