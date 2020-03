"L'epidemia cresce meno, ma non ne siamo ancora fuori"

Liguria - Con 171 casi registrati in più in Liguria rispetto a ieri, su un totale di 1864, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti ha aperto il punto stampa della sera. Nello scorrere i dati poi il presidente ha analizzato la situazione attuale: “Il nostro sistema sanitario sta reggendo anche le terapie intensive siamo arrivati a 150 sale, il doppio di quelle che avevamo previsto. Siamo soddisfatti anche dei letti di media intensità. La risposta ricevuta dall'intera filiera sanitaria garantiranno nuove misure: il trasferimento di pazienti meno gravi”.

“I numeri – ha aggiunto Toti – confermano che le misure adottate fino ad oggi stanno dando risultati. L'epidemia cresce meno ma non significa che siamo all'inversione. Se non avessimo adottato le misure di distanza sociale il nostro sistema sanitario sarebbe andato in crush. Per i prossimi giorni attendiamo nuovi dispositivi: anche quelli sequestrati dalle Dogane. Tra domani e venerdì auspico l'arrivo di altre 250mila mascherine Fp2 e il primo milione di quelle chirurgiche F2 e altri 4 milioni di quelle chirurgiche. Ai sindaci distribuiremo 40mila mascherine così saremo in grado di rifornire i lavoratori del Pubblico, dei settori produttivi”.

Le mascherine verranno distribuite nei depositi degli ospedali, luoghi di degenza a bassa intensità e Alisa, tramite Anci e i sindaci, alle prefetture che a loro volta le distribuiranno alle forze di polizia, poi entro venerdì per il mondo del lavoro tramite la Protezione civile. In un passaggio sulle recenti parole del premier Conte Toti ha aggiunto: “L'approvazione del Consiglio dei ministri ha permesso di riassumere tutte i provvedimenti attuati sino ad oggi. E le misure contenute possono essere prorogate. Per eventuali ulteriori procedimenti la Regione dovrà confrontarsi con il governo, il Comune con la Regione”. Il presidente Toti in chiusura ha voluto ricordare anche il video operatore e giornalista Macai, deceduto oggi per il coronavirus.



L'assessore alla Sanità Sonia Viale ha fatto il punto della situazione e ha annunciato anche una delibera in uso dal fondo sociale europeo, assieme all'assessore Cavo, per farmiglie che hanno persone non autosufficienti che usufruivano di servizi nei centri che attualmente sono sospesi. L'assessore ha elogiato anche l'iniziative delle ostetriche spezzine che offrono supporto telefonico alle neo e future mamme.

“E’ stata una giornata difficile e complicata – ha ribadito l’assessore Viale - in cui siamo stati messi tutti a dura prova. Stiamo continuando ad occuparsi delle residenze sanitarie che sono l’anello debole della catena e anche chi è dentro nell’organizzazione sa che non abbiamo mai smesso di occuparci di loro. Sappiamo che vi è carenza di personale e questo rende difficile il lavoro nelle Rsa. Le assunzioni devono essere effettuate all’interno di un sistema privato che deve trovare le opportune soluzioni. Da parte nostra ci impegnamo a trovare una soluzione e a dipanare i percorsi. L’attenzione rivolta alle residenze è massima e anche l’organizzazione dei servizi. Si tratta di un tema nazionale che ci vede molto attenti”.

“Un altro tema particolarmente seguito e che trova una risposta pronta da parte nostra è quello riguardante i tamponi e test sierologici rivolti alla popolazione che hanno destato preoccupazione perché ci sono laboratori privati che hanno iniziato di loro iniziativa a farli in queste ore. Siamo consapevoli della necessità di governare la situazione per mettere nero su bianco delle regole perché non ci può essere un fai da te da parte dei laboratori.

A questo proposito sarà pronta domani una metodologia su come governare i test e su come farli. Stiamo infatti avviando un percorso governato dal sistema sanitario pubblico secondo tre direttrici: test sierologici per operatori, pazienti ricoverati e ospiti delle residenze sanitarie. E già da domani illustreremo il n ostro piano.

“Siamo inoltre pronti ad approvare una delibera – ha continuato Viale – per destinare 2 milioni del Fondo Sociale Europeo (asse inclusione sociale) alle famiglie che hanno persone con disabilità o non autosufficienti che prima frequentavano strutture che oggi sono chiuse e che pertanto devono essere assistite a casa dai congiunti. A questo proposito andremo a individuare un bonus di 500 euro mensili per tre mesi e un bonus una tantum per l’acquisto di attrezzature informatiche per aiutare le persone a tenere il legame con l’educatore di riferimento”.

“Sono in aumento anche i numeri verdi – ha concluso l’assessore Viale – grazie all’iniziativa messa in campo dalle ostetriche che hanno messo a disposizione i loro numeri di telefono per le mamme”.

“Grazie anche alla pressione portata avanti da Regione Liguria – ha aggiunto Viale – Per estendere l’utilizzo del farmaco sperimentale Remdesivir contro il coronavirus, in questo momento la ditta produttrice ha inviato a AIFA un protocollo affinché l’utilizzo possa essere esteso a tutta Italia. In questo momento il protocollo è all’esame di AIFA e potrebbe essere approvato anche domani. Anche su questo vigileremo per poterlo impiegare anche in Liguria”.



L’assessore regionale Giampedrone ha ricordato le operazioni di sbarco dalla Costa Luminosa. “Ora sulla nave sono presenti solo alcuni membri dell’equipaggio – ha detto Giampedrone - di cui 4 persone sintomatiche. Tutti i positivi sono stati accompagnati a casa o in strutture dedicate. Tra i sintomatici che dovranno lasciare la nave si registra un nuovo ricovero di un cittadino filippino che fa salire a 9 i ricoverati a Savona. Rimarranno sulla nave gli 80 membri dell’equipaggio per il mantenimento della nave”.



“Il quadro rispetto ai ricoveri si va via via delineando – ha aggiunto Giampedrone - in una situazione più omogenea e tranquilla, avendo tolto tutti i positivi e avendo ricoverato uno degli ultimi quattro sintomatici, manca solo l’ultimo tassello, lo svuotamente finale. I ricoveri che ci sono stati non sono pochi e questo spiega e giustifica la nostra richiesta avanzata dall’inizio di accelerare l’ arrivo dei charter per i rimpatri, perché non ci possiamo permettere altri numeri aggiuntivi”.