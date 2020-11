"Incidenza in calo, tranne la Spezia che è in controtendenza"

Liguria - “Il picco di incidenza è stato raggiunto nelle due scorse settimane, ora abbiamo un dato in calo che dovrà essere confermato questa e la prossima settimana per avere un trend definitivo. Abbiamo superato il picco ma l'incidenza rimane alta". Così Filippo Ansaldi, responsabile prevenzione Alisa, in merito ai dati degli ultimi giorni. Non tutta la Liguria però viaggia con il passo della speranza. "Alla Spezia abbiamo un'incidenza oggi elevata. In ASL5 sono in atto tutte le misure di tracciamento e controllo ma oggi abbiamo un dato in controtendenza rispetto al resto del quadro epidemiologico regionale".

Sulla situazione degli ospedali. "Per quanto riguarda i malati in media intensità abbiamo raggiunto il punto più elevato di occupazione, ma il trend e le previsioni ci dicono che ci stiamo arrivando all'acme della curva e presto sarà in discesa. Diverso l'andamento nelle terapie intensive: abbiamo abbandonato il pericoloso trend di crescita esponenziale. Oggi abbiamo una crescita che dovrebbe esaurirsi nei prossimi giorni".