"Fra le prime sei regioni per vaccini eseguiti". E lunedì arrivano altre scorte

Liguria - Primo giorno di lavoro per i nuovi direttori generali delle Asl liguri, nominati ad una manciata di ore dalla fine del 2020. Le vaccinazioni sono iniziate tre giorni fa e, secondo i dati di Regione Liguria, sono stati inoculati oltre il 7% dei 15mila vaccini arrivati nella prima tranche. A renderli noti il presidente Giovanni Toti, operativo nel primo giorno del 2021 dal quartier generale della Protezione Civile dove si monitora la situazione legata al maltempo e alla neve che ha raggiunto parte dell'entroterra ligure e che perdurerà per tutta la notte e buona parte della giornata di domani.



Tornando però alla campagna di vaccinazione, Toti spiega: "A causa di un problema informatico mancano i dati di Imperia, altrimenti probabilmente saremo sopra il 9% il che significa che la Liguria è tra le prime 5-6 regioni per incoluazione dei vaccini. Da lunedì ne arriveranno altre 16-17mila e proseguiremo su quella strada. Nell'ultima giornata sono stati esguiti 3505 tamponi, tutti i laboratori pubblici hanno lavorato; a questi vanno sommati 1745 tamponi antigenici. Di concerto con il Governo e le altre regioni si va verso un nuovo metodo di conteggio che terrà conto dei molecolari e antigenici".



I dati attuali confermano insomma la situazione: "Oggi negli ospedali ci sono trentadue pazienti di bassa e media terapia in meno. Per ora dunque non c'è una pressione maggiore segno che le misure di distanza sociale e la campagnja di vaccinazione iniziano a dare i primi risultati. L'Rt è fra 1-1,07, siamo dunque in una condizione di stabilità, ma il combinato disposoto di tutti i nostri parametri, compresi i dati che arrivano dagli ospedali, inquadra la Regione Liguria nel rischio moderato il che significa, coi parametri del dpcm dello scorso 3 dicembre, che saremmo in zona gialla".