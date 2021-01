"Entro il 31 marzo avremo vaccinato tutti gli over 80 della Liguria"

Liguria - Domani un secondo incontro tra la task force regionale per la pandemia e il commissario Domenico Arcuri. Quella di oggi, in occasione di una visita a Genova del manager, ha confermato la scansione dell'arrivo dei vaccini per la Liguria. Lo annuncia Giovanni Toti nel consueto punto serale: "Il commissario incontrerà Astra Zeneca per definire le quote di distribuzione del loro vaccino. Confermata la programmazione ridotta di vaccini Pfizer per la prossima settimana, in vista poi di una nuova crescita nelle due settimane successive. Entro il 31 marzo dovrebbero in ogni caso arrivare le dosi necessarie per vaccinare tutti i gli over 80 della Liguria. Quelli di Astra Zeneca saranno dedicati ai giovani in modo da arrivare ai ponti di primavera ad una relativa riapertura del Paese”. In settimana arriveranno anche le prime dosi di Moderna.

Riguardo al procedere dell'infezione, si parla di "dati incoraggianti". Il dottor Filippo Ansaldi ,responsabile emergenza di Alisa, sottolinea come "importante la diminuzione dell'indicatore di trasmissione, questo si riflette sull'Rt che è finalmente sotto l'1. Per la prima volta da parecchie settimane non abbiamo una pressione sugli ospedali sopra la soglia di stress. Vedremo come sarà il report della prossima settimana, decisivo per cambiare fascia”.