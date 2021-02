"Domani il piano vaccinale per forze dell'ordine, scuole e under 65"

Liguria - “Domani presenteremo nel dettaglio la seconda parte del piano vaccinale, quella dedicata agli under 65 e alle categorie ritenute prioritarie. Parliamo sostanzialmente di forze dell'ordine e scuole. Dalla prossima settimana, appena raggiunta la scorta necessaria di vaccini Astra Zeneca e perfezionato l'accordo con i medici di medicina generale, saremo pronti a partire”. Lo ha annunciato il presidente regionale Giovanni Toti questa sera nel consueto punto stampa sulla pandemia. Sono oltre 160mila le dosi consegnate oggi alla Liguria. Novemila di queste però sono assenti dalla piattaforma ministeriale: "Per questo appariamo a volte più indietro rispetto ad altre regioni. Verranno allineati nei prossimi giorni. Siamo in linea con il piano programmato, che dipende dall'arrivo delle scorte di vaccino".

Aumentando la capacità vaccinale