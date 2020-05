"Da lunedì estetisti e parrucchieri potranno sistemare i negozi"

Liguria - "Stiamo lavorando per emettere nella giornata di domani un'ordinanza che stiamo elaborando insieme ad altre Regioni: da lunedì sarà consentita qualche piccola cosa in più. Consentiremo di recarsi nelle seconde case con l'intero nucleo familiare, di andare in barca o a pescare con l'intera famiglia, di fare sport sull'intero territorio regionale... daremo ai liguri più spazio di manovra. Inoltre gli artigiani, i parrucchieri, gli estetisti e tutti coloro che sino a oggi non hanno potuto riaprire potranno andare a preparare le cose perché dal 17 scadono i termini con cui il decreto del governo vieta alle Regioni di decidere in autonomia. Ma dal 18, per quanto mi riguarda, si riparte". Lo ha dichiarato nel corso della consueta diretta Facebook il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, preannunciando così alcuni dei contenuti del documento che sarà ufficializzato nel pomeriggio di domani.



"I parametri sanitari vanno bene, i dati sono positivi e mi fanno essere ottimista. Per molti la situazione è difficile a causa dei problemi che causati dalla decisione del governo di ricorrere a Inps per le casse integrazioni in deroga e i bonus: non possiamo più aspettare dobbiamo ripartire. Spero che il governo apra le Regioni e si torni a muoversi liberamente in questo paese. Guarderemo i dati - ha proseguito Toti - ma dobbiamo ripartire, se perdiamo il 10 di Pil non avremo i soldi per pagare la sanità che sino a oggi ci ha difeso. Ho parlato con Zaia, Fedriga e Bonaccini. Faremo quello che possiamo nello spazio che il governo ha lasciato, ma sia chiaro che dal 18 ci prenderemo la nostra autonomia di decidere. Non siamo incoscienti e non lo siamo mai stati, abbiamo agito con rigore e fermezza quando necessario", ha concluso il governatore ligure.