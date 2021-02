"Da lunedì campagna vaccinale per forze dell'ordine e altre categorie di cittadini"

Liguria - Potrebbe partire lunedì prossimo in Liguria la campagna di vaccinazione per le forze dell'ordine. Nel corso del consueto punto stampa odierno infatti il presidente della Regione Toti ha spiegato: “Nei prossimi giorni delineeremo le linee guida per la somministrazione del vaccino Astrazeneca per le 'categorie prioritarie', giovedì ci sarà una riunione in Prefettura e da lunedì potremmo partire con la campagna. Da lunedì partirà anche campagna per altre categorie di cittadini in collaborazione con i medici di base”.

Commentando il dato odierno delle vittime ha invece aggiunto: “C'è la necessità di correre il più veloce possibile con il piano di vaccinazione perché se avessimo messo in sicurezza tutti gli ultraottantenni oggi avremmo avuto un solo decesso. È importante completare la 'fase 1' in tempi ragionevoli”. In merito alla Rsa Toti ha concluso: “Il Covid non è scomparso, ci sono situazioni con ospiti già vaccinati al primo giro che hanno incontrato il virus con risultati ben diversi sulla gravità dei sintomi. La sensazione è che nelle Rsa siano calati la pressione sugli ospedali e il tasso di mortalità”.