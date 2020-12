"Curva piatta: la crescita del virus non scende e non accelera"

Liguria - “Siamo in una situazione di curva piatta: il virus non sta scendendo e neanche aumentando”. Così Giovanni Toti commenta di dati del 30 dicembre 2020 per quanto riguarda la pandemia in Liguria. Dopo una crescita attorno ai giorni natalizi, si mantiene un numero costante. Questo significa che non si riesce più ad abbattere la curva dei contagi. Stabili gli ospedalizzati e le terapie intensive.

Entro domani in Liguria ci saranno 16mila vaccini. Tre quarti della fornitura è arrivata oggi a Genova nelle prime ore del pomeriggio. "E' stato distribuito nei tredici centri di somministrazione. Verranno domani mattina, in contemporanea in ogni presidio, inoculati nei primi soggetti individuati tra medici e personale sanitario. A Capodanno una pausa, poi continueremo con il piano di somministrazione”.