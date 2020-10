"Comportamenti sobri e misurati in queste serate, con i numeri non si scherza"

Liguria - “Divieto di circolazione nel territorio ligure dalle ore 21.00 alle ore 6.00 nelle giornate del 30 e 31 ottobre e dell'uno e due novembre per coloro che non abbiano motivazioni differenti dalle disposizioni dell'ordinanza”. Una FAQ emessa dalla Regione Liguria in serata chiarisce i contenuti dell'ultima ordinanza che fa riferimento alla “possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private, oltre che gli spostamenti determinati da esigenze lavorative, attività sportiva o motoria individuale, situazioni di necessità ovvero motivi di salute”.

“Chiediamo a tutti – ha spiegato il presidente Toti nel corso della conferenza stampa odierna - di non bighellonare o ciondolare in queste due serate di festa, vogliamo che non vengano usate per qualcosa che non sia sobrio e misurato, ridotto nei contatti sociali. Chiediamo di uscire se c'è bisogno e non andare in giro a gruppetti. Con i numeri non si scherza”.

“I dati ministeriali – ha proseguito – ci dicono che oggi siamo ad un indice Rt 1.53, molto alto ma più basso rispetto a quello toccato nei punti di maggiore incidenza della pandemia in primavera quando abbiamo sfiorato 1,8. Il numero dei ricoverati è sostanzialmente costante da una settimana e non cresce come quello dei positivi”.