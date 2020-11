"Cogliere il grido di dolore che arriva dagli ospedali"

Liguria - “Forse si poteva pensare meglio la decisione di tre giorni fa.... o quella di oggi. Ma ora non è il momento delle polemiche. E' il momento di rimboccarsi le maniche e cogliere il grido di dolore che arriva dai nostri ospedali, dai nostri medici e dai nostri infermieri”. Giovanni Toti commenta così nel consueto punto della pandemia in Liguria l'inserimento della regione nella fascia arancione di rischio da parte del Ministero della Salute. “Ci auguriamo che questi dati, anche grazie alle misure aggiuntive che saranno prese nei prossimi giorni, ci consentano di raffreddare la situazione in modo da permettere ai nostri commerciati di poter tornare a lavorare appieno nel periodo più importante dell'anno, ovvero quello natalizio. Non conosciamo i dettagli dei numeri che hanno portato alla decisione, posso pensare che tasso di ricoveri sia uno di questi ma vado a intuito. Il criterio di prudenza ci consiglia di evitare qualsiasi discussione in questo momento”.



Sui dati di oggi, il governatore vede “una crescita forse un po' meno elevata dei positivi rispetto a quanto gli stessi tecnici si sarebbero aspettati”. Ma il dato che preoccupa è ancora l'occupazione ospedaliera. “Una situazione che resta pesante, penso sia uno degli elementi decisivi della decisione presa da ISS e CTS”. A Genova la situazione più complicata, ma non per questo ci saranno misure differenti tra il capoluogo e le province della Spezia, Savona e Imperia. “Molti già nei primi minuti chiedono se ci saranno diversificazioni tra provincia e provincia: al momento non sembra ci siano le condizioni. Questo perché il numero di ospedalizzati e terapie intensive sta crescendo in maniera omogenea ovunque. E' un po' ritardo l'onda epidemica sulle province rispetto a Genova, ma ci aspettiamo che qui si stabilizzi la crescita mentre nei territori periferici cresca ancora per qualche giorno”.