"Chi deve lavorare lo faccia senza ciondolarsi troppo in giro"

Liguria - "Ho sentito l'intervento del Premier Conte in cui annuncia la zona rossa per tutta Italia, provvedimento anticipato telefonicamente dal presidente della Conferenza delle regioni Bonaccini. Proprio come regioni avevamo chiesto subito misure stringenti e uguali per tutto il Paese per il contenimento dei contagi. Bene aver deciso senza ulteriori tentennamenti. Solo così potremmo sconfiggere il coronavirus". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, che poi, in una diretta Facebook ha commentato il nuovo decreto del premier Conte. Uno dei punti toccati dal Gov è stato quello delle "comprovate esigenze lavorative", cioè uno dei criteri per i quali è consentito muoversi da casa, assieme a motivi impellenti di salute o necessità non indifferibili come reperire generi alimentari. "Domani chi deve andare a lavorare ci va, magari senza ciondolarsi troppo in giro - ha spiegato Toti -. I negozi sono aperti e fino alle 18 lo sono anche bar e ristoranti, del resto chi vuole mangiare un piatto di pasta deve poterlo fare, il servizio va garantito. Ma il senso del provvedimento è chiaro: se potete evitare di farlo, non uscite di casa. Ci vogliono serietà e buonsenso".