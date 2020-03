"Casi di coronavirus saliti a 62. Evitiamo rischi inutili, ci vuole prudenza"

Liguria - Continuano a crescere i casi di coronavirus in Liguria e la conferma si ha guardando alla comunicazione dei dati della Regione: dai 46 nell'aggiornamento delle 18.50 si è infatti passati ai 62 citati dal presidente Giovanni Toti nella diretta iniziata intorno alla 20.

“La situazione è in evoluzione – ha detto – ci sono decine di tamponi in corso, oggi ne sono stati fatti circa 130, e di ora in ora il bollettino si aggiorna. Sul territorio ci sono 62 casi confermati e il virus si espande inevitabilmente anche se il ritmo resta ancora gestibile. Il nostro mondo sanitario funziona – ha rassicurato Toti – e facciamo il possibile perché ognuno abbia le cure appropriate. In sorveglianza attiva ci sono 573 soggetti, un dato allineato a quello di ieri ma la preoccupazione riguarda l'insorgere di casi in tracciati che non erano noti e che cresceranno ancora. In virus è fra di noi e dobbiamo evitare rischi inutili”.

Infine un invito a liguri e non: “Ci fa piacere avere turisti in giro, oggi ogni località balenare è stata affollata come in piena estate ma dobbiamo fare in modo che il virus circoli il meno possibile, se possibile evitiamo anche la movida. Ci vuole prudenza”.