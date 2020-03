"Attendiamo onda di piena, primi effetti positivi da metà prossima settimana"

Liguria - “Speriamo che le misure e le restrizioni adottati facciano il loro effetto, ma nessuno si aspetti che la chiusura di alcuni negozi abbia effetto sui numeri già domani o dopodomani. Questo potrà verificarsi probabilmente da martedì, mercoledì o più verosimilmente da giovedì o venerdì. Solo in quel momento sapremo se saremo riusciti in qualche modo a contenere l'epidemia. Al momento la nostra regione è messa duramente alla prova, ma dal punto di vista dell'offerta ospedaliera c'è ancora una certa abbondanza”. Lo ha affermato stasera nella consueta conferenza stampa a tema coronavirus il presidente della Regione, Giovanni Toti. Forniti i numeri della situazione ligure, il Gov ha segnalato di aver “ribadito a Governo, Ministero della salute e Protezione civile nazionale per avere altre mascherine, che scarseggiano, sono quasi introvabili. Ci hanno assicurato che la settimana prossima la situazione si normalizzerà”. Il presidente ha anche rammentato l'importanza di mantenere le distanze di sicurezza tra individui, in ambito civile e lavorativo. “Ora l'epidemia sta seguendo le previsioni – ha aggiunto -, nei prossimi giorni ci aspettiamo l'onda di piena, il picco, come persone positive, ricoveri, terapie intensive e anche decessi”. Nei prossimi giorni, ha concluso il governatore, "ci sarà una riduzione del servizio di trasporto pubblico, ma saranno garantiti i trasporti necessari a permettere di spostarsi a chi deve assistere una persona malata o andare al lavoro. Il tutto facendo sì che a bordo si rispetti la distanza di sicurezza interpersonale".



L'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone ha annunciato le dimissioni protette del paziente uno spezzino (54enne di Pignone), che “sta per essere preso in carico dalla Protezione civile della Spezia per fare a giorni ritorno a casa”, e ha spiegato che sempre la Pro.civ. sta caricando i mobili per allestire quindici appartamenti all'ex ospedale Falcomatà della Spezia, da usare per accogliere sia quarantene, sia dimissioni protette. Sia Toti, sia Giampedrone hanno ribadito che è al vaglio l'ipotesi di allestire una nave per organizzare ulteriori posti letto da dedicare a pazienti dimessi che non hanno modo di fare una convalescenza casalinga senza mettere a rischio gli altri, oppure pazienti in situazione di solitudine. Per questa ipotesi non c'è ancora alcun via libera formale, ma il presidente si è dimostrato fiducioso per la fattibilità della cosa in campo a 10-15 giorni. Una soluzione "che sarà utile quando, superato il picco, andremo verso grandi dimissioni e dovremo riaccompagnare i pazienti verso la vita normale".