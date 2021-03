"Astrazeneca sicuro, da lunedì ripartiamo con prenotazioni e dosi"

Liguria - “Il via libera al vaccino Astrazeneca è un’ottima notizia, che conferma la sicurezza e affidabilità del vaccino. Da lunedì prossimo riprenderanno regolarmente le prenotazioni e le vaccinazioni nelle 23 sedi messe a disposizione dei medici di medicina generale su tutto il territorio: chi ha già la prenotazione a partire da lunedì 22 marzo può presentarsi regolarmente all’appuntamento. Al contempo, insieme ad Alisa, Liguria Digitale e alle Asl, siamo già al lavoro per riprogrammare gli appuntamenti che, prenotati dai medici di medicina generale, sono saltati questa settimana (dal 16 marzo a domenica 21 marzo) a seguito dello stop alla somministrazione del vaccino: secondo gli ultimi dati, si tratta di circa 11mila appuntamenti che saranno riprogrammati a partire da lunedì prossimo, 22 marzo, entro i successivi 15 giorni”. Così il presidente della Regione Liguria e assessore alla Sanità Giovanni Toti a seguito del via libera al vaccino Astrazeneca da parte dell’Ema.

Per quanto riguarda gli over70 (70-79 anni), dalle 23 di lunedì prossimo, 22 marzo, potranno effettuare la prenotazione anche le persone tra 79 e 75 anni, che saranno vaccinate a partire dal 25 marzo. Dal 29 marzo potranno prenotare anche le persone con età tra 74 e 70 anni. I canali di prenotazione sono il portale dedicato (prenotovaccino.regione.liguria.it), il numero verde dedicato 800 938 883 e gli sportelli territoriali Cup.