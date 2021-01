'A scuola di Liguria', il progetto dell'Ufficio scolastico regionale

Liguria - L'Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria ha avviato il progetto "A scuola di Liguria" per l'a.s. 2020-21. Il progetto, nato lo scorso anno come supporto alle scuole chiuse in conseguenza del lockdown, vuole stimolare la creazione da parte di docenti, associazioni ed esperti, di materiale didattico (video) fruibile attraverso il web, anche per venire incontro agli alunni in particolari situazioni (scuola in ospedale, scuola in carcere, istruzione domiciliare) nonchè per rendere disponibili i video alle famiglie degli alunni per una fruizione individuale. Tutti i dettagli sul sito dell'Ufficio scolastico regionale della Liguria.