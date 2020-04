"A Pasqua i sindaci potranno chiudere alcune zone della Liguria"

Liguria - “La percentuale dei contagi è discendente e dimostra che i dispositivi vanno mantenuti. Gli ospedalizzati e le terapie intensive cala. Alcune decine sono libere”. Ha aperto con il classico aggiornamento sui numeri il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti che in apertura del discorso ha ricordato anche le vittime del Covid-19.

Nel fare il bilancio della giornata il governatore ha aggiunto: “Ci rallegra il calo dei numeri e scende il numero relativo al fattore di contagio: oggi possiamo dire che siamo a R083, cioè meno di un contagio a persona. Abbiamo avuto una settimana in cui questo fattore arrivava a 4. Non è una magia, ma un risultato dovuto alle persone che hanno rispettato le regole della Regione e del governo”.

In previsione del ponte di Pasqua il presidente Toti ha aggiunto: “Giovedì faremo una conferenza stampa alla quale parteciperanno tutti i sindaci dei comuni liguri coi quali elencheremo i dispositivi, che assumeremo con le Forze dell'ordine e i prefetti, per evitare soprattutto gli arrivi extra regione. I sindaci avranno il potere di chiudere alcune zone della Liguria e la Protezione civile cercherà di affiancare la Polizia municipale. Un fine settimana ordinati ci aiuterà ancora nella corsa per uscire da questa situazione”.

La parola poi è passata all'assessore Sonia Viale che ha parlato dei test sierologici: “Avremo una mappatura completa fino all'Asl 5. Abbiamo superato le difficoltà iniziale sull'approvingionamento dei Dpi, ci siamo riusciti con l'autogestione. In principio è stato difficoltoso e ci siamo riusciti. Oggi nella giornata mondiale della sanità vi ricordo che nonostante gli sforzi di tutti non abbiamo ancora domato l'emergenza. Dobbiamo andare avanti nel rispetto delle norme”.

L'assessore Giampedrone ha annunciato l'arrivo di 1.250mila pezzi: “Domani faremo una ricognizione con l'assessore Benveduti per i fabbisogni per la parte produttiva. Per quanto riguarda le mascherine contiamo di arrivare ad un totale di 80mila pezzi, 10mila saranno ffp2 e saranno destinati ai servizi più delicati. Ricordo a tutti i cittadini che se ci giocheremo male questo fine settimana buttiamo via i sacrifici fatti fino ad ora. Fatelo per chi ha perso la vita”.

Al termine della conferenza il presidente ha mostrato i kit con le mascherine che verranno distribuite a tutti i liguri.